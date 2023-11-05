КХЛ. ЦСКА примет «Ладу», «Куньлунь» против «Северстали»

В другом матче дня «Куньлунь» будет противостоять «Северстали». Фонбет Чемпионат КХЛ ЦСКА – Лада Дата проведения 5 ноября, 13.
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