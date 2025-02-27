NASA: стартовала ракета миссии IM-2 с модулем на поверхность Луны

РИА Новости/Владимир Сергеев Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX c лунным модулем Intuitive Machines Nova-C стартовала из Флориды, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии