Цитата дня.Интересная статистика: Если у вас есть жильё, вы едите полноценную пищу и пьете чистую воду, есть мобильный телефон, вы можете путешествовать по Интернету и закончили колледж или вуз, вы находитесь в привилегированной группе - менее 7%.
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