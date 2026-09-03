Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Интересная статистика

Интересная статистика

Цитата дня.Интересная статистика: Если у вас есть жильё, вы едите полноценную пищу и пьете чистую воду, есть мобильный телефон,  вы можете путешествовать по Интернету и закончили колледж или вуз, вы находитесь в привилегированной группе - менее 7%.

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