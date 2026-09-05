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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матвей Янченков: «В межсезонье мне страшно, что я не соберу себя. Каждый раз каким‑то магическим способом получается так, что все хорошо. Сам себя загоняю в яму»

Российские фигуристы  Екатерина Чикмарева  и  Матвей Янченков , выступающие в паре, оценили свою короткую программу на Kinoshita Group Cup в Токио.

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