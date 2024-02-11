Водители массово прокатали тротуар из-за перекрытой дороги в Новосибирске

Стихийный объезд через тротуар на месте ремонта теплосетей организовали водители в Ленинском районе. Водители в Ленинском районе стали объезжать ремонтируемый участок теплосетей на улице Степной по тротуару и газону.
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