First Quantum: производство никеля на руднике в Замбии идет хорошими темпами Официально промышленное производство на этом месторождении стартовало 1 июня.
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First Quantum: производство никеля на руднике в Замбии идет хорошими темпами Официально промышленное производство на этом месторождении стартовало 1 июня.
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