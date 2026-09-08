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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жерар Пике: «Судьи часто ошибаются, но исторически больше в пользу «Реала». У «Барселоны» есть только один способ победить – хорошо играть в футбол»

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на комментарий болельщика « Реала » в соцсетях. Пользователь TikTok написал следующее: «У «Барселоны» есть только один способ выиграть, и мы его знаем».

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