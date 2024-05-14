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Кофе, корвалол и обезболивающее. Как москвичи боролись с магнитной бурей

Кофе, корвалол и обезболивающее. Как москвичи боролись с магнитной бурей

Сильнейшая магнитная буря накрыла Землю в ночь с 10 на 11 мая. Помимо красивых полярных сияний, которые наблюдали жители европейской части России, буря ухудшила самочувствие не только метеочувствительных людей.

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