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Не только о футболе

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Россия сыграет с Гренадой, «Зенит» хочет отменить красную Вендела, Овечкин вернется в «Динамо», 927-й гол Роналду и другие новости

Россия сыграет с Гренадой, «Зенит» хочет отменить красную Вендела, Овечкин вернется в «Динамо», 927-й гол Роналду и другие новости

1. «Зенит» подаст заявление в КДК РФС с просьбой отменить дисквалификацию Вендела, клуб собрал доказательства оскорблений в адрес бразильца.

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