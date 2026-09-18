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stopgame

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Студию авторов MindsEye закроют, оценки фильма по Resident Evil, анонс Lollipop Chainsaw 2…

Студию авторов MindsEye закроют, оценки фильма по Resident Evil, анонс Lollipop Chainsaw 2…

Похоже, студия авторов провальной MindsEye скоро закроется; пресса встретила новый фильм по Resident Evil высокими оценками; Activision раскрыла, что Мадс Миккельсен сыграл антагониста в Call of Duty: Modern Warfare 4; Кодзима объявил исполнителя главной роли в шпионском экшене Physint; Rockstar Games выпустит альбом с саундтреком GTA VI — в него вошли 34 композиции; из студии авторов Hyper Light Drifter ув .

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