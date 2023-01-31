Царьград

5 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Шумилина
    Не могу понять...сами ноют что денег нет,все стонут что голодные,а билеты по 6т.р.покупают.Люди,вы когда перестанете ...Против Реввы: уча...
  • Елена Бреслова
    врут, как дышат! а что ж на своей территории не строили лаборатории по борьбе с вирусами?! гниды!Штаты признали со...
  • Meerflieger
    Пипец дебилы в Царьграде...В ДНР обезвредили...

Мусорные заводы вблизи аэродромов начинают борьбу с птицами

Мусорные заводы вблизи аэродромов начинают борьбу с птицами

Мусорные заводы вблизи аэродромов начинают борьбу с птицами на основе решения правительства России.Правительство России потребовала от руководства 170 мусорных заводов, расположенных вблизи аэродромов,, заняться мероприятиями по отпугиванию птиц.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх