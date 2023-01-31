Мусорные заводы вблизи аэродромов начинают борьбу с птицами на основе решения правительства России.Правительство России потребовала от руководства 170 мусорных заводов, расположенных вблизи аэродромов,, заняться мероприятиями по отпугиванию птиц.
Мусорные заводы вблизи аэродромов начинают борьбу с птицами на основе решения правительства России.Правительство России потребовала от руководства 170 мусорных заводов, расположенных вблизи аэродромов,, заняться мероприятиями по отпугиванию птиц.
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