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Космический самолет немецкой разработки «Афина»

Космический самолет немецкой разработки «Афина»

Компания-стартап из Бремена успешно провела над Балтийским морем первый полет своего демонстратора. Реализуемая концепция предполагает создание многоразового и многоцелевого летательного аппарата, способного на гиперскорости выходить в космос.

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