Космический самолет немецкой разработки «Афина»

Компания-стартап из Бремена успешно провела над Балтийским морем первый полет своего демонстратора. Реализуемая концепция предполагает создание многоразового и многоцелевого летательного аппарата, способного на гиперскорости выходить в космос.
Компания-стартап из Бремена успешно провела над Балтийским морем первый полет своего демонстратора. Реализуемая концепция предполагает создание многоразового и многоцелевого летательного аппарата, способного на гиперскорости выходить в космос.
Свежие комментарии