Воздушная тревога объявлена на территории Украины в Киевской и других областях

Воздушная тревога объявлена на территории Украины в Черкасской, Полтавской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Черниговской, Киевской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Николаевской областях, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве.
Воздушная тревога объявлена на территории Украины в Черкасской, Полтавской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Черниговской, Киевской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Николаевской областях, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве.
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