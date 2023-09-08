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Воздушная тревога объявлена на территории Украины в Киевской и других областях

Воздушная тревога объявлена на территории Украины в Черкасской, Полтавской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Черниговской, Киевской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Николаевской областях, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве.

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