Пушков: слова Остина о России свидетельствуют о том, что он не понимает ситуацию

Западные политики начинают задумываться о возможных последствиях украинского конфликта. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале, комментируя слова главы Пентагона Ллойда Остина, допускающего конфликт между Россией и блоком НАТО.
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