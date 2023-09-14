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ЧУБАЙС "УДРАЛ И ПРЯЧЕТСЯ". НА ТО ЕСТЬ ПРИЧИНА. МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ РАСКРЫЛ ПРОНЬКО

ЧУБАЙС "УДРАЛ И ПРЯЧЕТСЯ". НА ТО ЕСТЬ ПРИЧИНА. МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ РАСКРЫЛ ПРОНЬКО

Думаю, что в стране нет ни одного человека, который бы не имел собственного суждения об этом персонаже.

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Комментарии
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Павел К
И чего прицепились к рыжему с приватизацией? Он что, отнимал недвижимость? Нет. Он заставлял брать ваучеры? Нет. Он только всё это придумал, а уж расстарались другие, да и мы сами поучаствовали в этом. А вот за то, что он и его братец обычные мрази, обсирающие страну, его надо поймать и судить. Но не только его, подобных ему собчачек-нарусовых полно. Вот всех скопом и отправить на Диксон, льды от берега отгонять.
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