ЧУБАЙС "УДРАЛ И ПРЯЧЕТСЯ". НА ТО ЕСТЬ ПРИЧИНА. МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ РАСКРЫЛ ПРОНЬКО

Павел К

И чего прицепились к рыжему с приватизацией? Он что, отнимал недвижимость? Нет. Он заставлял брать ваучеры? Нет. Он только всё это придумал, а уж расстарались другие, да и мы сами поучаствовали в этом. А вот за то, что он и его братец обычные мрази, обсирающие страну, его надо поймать и судить. Но не только его, подобных ему собчачек-нарусовых полно. Вот всех скопом и отправить на Диксон, льды от берега отгонять.