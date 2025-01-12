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Мода и Шоу-бизнес

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После концерта на Бали Айза-Лилуна Ай назвала главную причину пугающего состояния Моргенштерна*

После концерта на Бали Айза-Лилуна Ай назвала главную причину пугающего состояния Моргенштерна*

Последние новости от Моргенштерна* не радуют. Как рассказал сам рэпер в душераздирающем посте, в 2024 году он сполна ощутил на себе последствия «рок-н-ролльного лайфстайла»: у него произошел первый психоз и началась депрессия.

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