Ковальчук сделала после свадьбы то, на что Асмус так и не решилась — Харламов счастлив

Артистка во многом потакает мужу. Гарик Харламов и Катерина Ковальчук СоцсетиКатерина Ковальчук и Гарик Харламов поженились в начале июня, а в августе устроили шикарную вечеринку по случаю свадьбы со всеми положенными атрибутами.