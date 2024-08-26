Ковальчук сделала после свадьбы то, на что Асмус так и не решилась — Харламов счастлив

Артистка во многом потакает мужу. Гарик Харламов и Катерина Ковальчук СоцсетиКатерина Ковальчук и Гарик Харламов поженились в начале июня, а в августе устроили шикарную вечеринку по случаю свадьбы со всеми положенными атрибутами.
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