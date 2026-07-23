Компания «Базис» признана лидером российского рынка инфраструктурного ПО

В исследовании оценивались российские вендоры по четырем ключевым характеристикам: разработчик широкого ассортимента цифровых продуктов, опытный бизнес-партнер для крупных компаний, драйвер отечественных решений и активность в медиа и IT-сообществе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии