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Регионы России

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Компания «Базис» признана лидером российского рынка инфраструктурного ПО

Компания «Базис» признана лидером российского рынка инфраструктурного ПО

В исследовании оценивались российские вендоры по четырем ключевым характеристикам: разработчик широкого ассортимента цифровых продуктов, опытный бизнес-партнер для крупных компаний, драйвер отечественных решений и активность в медиа и IT-сообществе.

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