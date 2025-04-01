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Топ-менеджера завода обвиняют в подкупе на 18 млн рублей в Хакасии

Топ-менеджера завода обвиняют в подкупе на 18 млн рублей в Хакасии

Сотрудник Саяногорского алюминиевого завода обвиняется в получении 18 млн рублей за поддержку аттестации столичной компании.

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