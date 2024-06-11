В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за грозы

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 11 июня и ночью 12 июня 2024 года на территории Тульской области ожидаются кратковременный дождь, местами грозы с усилением ветра до 12-17 м/с.