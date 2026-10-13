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Рязанские новости

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Рыбновский суд наказал мужчину за уклонение от надзора

Рыбновский суд наказал мужчину за уклонение от надзора

Ранее судимый 43-летний мужчина получил 2 года 8 месяцев колонии строгого режима за уклонение от административного надзора, не прибыв к месту жительства и не встав на учет в полиции.

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