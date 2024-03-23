Антимракобес: н...
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  • Ангел Смерти
    С этого эксперимента началась целая ветка психологии.На 365 Дней Запеч...

Собаки знают названия разных объектов

Собаки знают названия разных объектов

Новое исследование показало, что собаки знают, что определенные слова означают определенные объекты. Ученые проанализировали активность мозга животных в момент, когда им говорят слово, обозначающее предмет, который собака знает.

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