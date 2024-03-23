Собаки знают названия разных объектов

Новое исследование показало, что собаки знают, что определенные слова означают определенные объекты. Ученые проанализировали активность мозга животных в момент, когда им говорят слово, обозначающее предмет, который собака знает.
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