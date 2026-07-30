Scarlet Deer Inn: Обзор вышивной адвенчуры-платформера про Средневековье

Супруги Навратиловы из крошечной чешской студии Attu Games знают толк в настоящем семейном подряде. Ева и Лукаш (Eva Navrátilová, Lukáš Navrátil) сделали адвенчуру про трактирщицу Элизу в средневековой Чехии полностью своими силами.
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