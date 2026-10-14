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Top Republicans Believe the House Is a Lost Cause

“Some top congressional Republicans have privately concluded that it is likely impossible for them to keep control of the House of Representatives in the midterm elections, and they are now focused on limiting the scale of the defeat and salvaging the party’s Senate majority,” Politico reports.

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