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Власти Белгородской области передали в приграничье более 1 тыс. детекторов БПЛА

Власти Белгородской области передали в приграничье более 1 тыс. детекторов БПЛА

Власти Белгородской области передали в приграничные районы региона более 1 тыс. детекторов для своевременного обнаружения в небе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы свести к минимуму последствия от ударов дронов.

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