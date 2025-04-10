Прогноз погоды в Крыму на 10 апреля В Симферополе +8 и снег В Севастополе +9 и небольшой дождьВ Евпатории +9 и небольшой дождьВ Черноморском +9 и небольшой дождьВ Джанкое +10 и небольшой дождьВ Ялте +8 и небольшой дождьВ Алуште +10 и небольшой дождьВ Керчи +8 и небольшой дождьЧитать подробнее>>> .