Выяснились тиражи Lada Iskra в апреле: сборка будет штучной

Тольяттинский портал Avtograd News поделился подробностями о загрузке конвейера Granta. По данным инсайдеров, в апреле 2025 года на линии выпустят 16 146 машин, из них 7509 седанов Granta, 2457 кросс-универсалов, 6121 лифтбек, а вот доля новой Iskra окажется невелика: всего 59 экземпляров.