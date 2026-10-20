Нигерия: трое полицейских были убиты после того, как бандиты открыли стрельбу по патрульной группе в районе Дамба города Гусау, район местного самоуправления Гусау (LGA), штат Замфара, рано утром 17 октября.
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