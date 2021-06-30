Пермский госуниверситет снизил плату за обучение. Но не для всех

Скидка на учебу в вузе будет зависеть от суммы баллов, полученных при поступлении Пермский госуниверситет (ПГНИУ) снизил плату для абитуриентов, которые планируют поступить в вуз на специальность «Государственное и муниципальное управление».
Скидка на учебу в вузе будет зависеть от суммы баллов, полученных при поступлении Пермский госуниверситет (ПГНИУ) снизил плату для абитуриентов, которые планируют поступить в вуз на специальность «Государственное и муниципальное управление».
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