Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Прививать всех не дожидаясь реальной пандемии. В Советском Союзе не спрашивали согласия прививали, В итоге нет дифте...Миронов сравнил о...
  • Иван Ильенко
    Мафия в деле. Как сказала одна мудрая женщина: мне не нужна Грузия, мне нужен грузин.Жители ХМАО перед...
  • Павел Сивоконев
    Худшей антирекламы даже не придумаешь....Чубайс стал акцио...

Пермский госуниверситет снизил плату за обучение. Но не для всех

Пермский госуниверситет снизил плату за обучение. Но не для всех

Скидка на учебу в вузе будет зависеть от суммы баллов, полученных при поступлении Пермский госуниверситет (ПГНИУ) снизил плату для абитуриентов, которые планируют поступить в вуз на специальность «Государственное и муниципальное управление».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх