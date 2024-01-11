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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» сыграет с «Лацио» в полуфинале Кубка Италии, «Аталанта» – с «Фиорентиной»

«Ювентус» сыграет с «Лацио» в полуфинале Кубка Италии, «Аталанта» – с «Фиорентиной»

«Ювентус» встретится с «Лацио», «Аталанта» сыграет с «Фиорентиной» Матчи пройдут 24-25 апреля. Финальная встреча состоится 15 мая.

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