По делу о гибели людей от капельниц в Красноярске задержали 9 человек

Из-за поставленных капельниц с запрещенными веществами три человека скончались.В Красноярском крае сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали девятерых местных жителей – об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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