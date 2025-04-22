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ВСУ подставили наёмников из Колумбии: Все — в "мясо". Такое даже показывать нельзя

ВСУ подставили наёмников из Колумбии: Все — в "мясо". Такое даже показывать нельзя

ВСУ поставили под удар наёмников из Колумбии, чтобы отвести своих военных от ГуевоКогда русские войска освобождали Гуево в Курской области, командование ВСУ бросало на передовую не своих солдат, а наёмников из Колумбии.

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