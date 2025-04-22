ВСУ поставили под удар наёмников из Колумбии, чтобы отвести своих военных от ГуевоКогда русские войска освобождали Гуево в Курской области, командование ВСУ бросало на передовую не своих солдат, а наёмников из Колумбии.
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