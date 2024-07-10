Врач рассказал о пользе мороженого для организма

Мороженое - не просто вкусное лакомство, но и средство для улучшения здоровья. Это утверждение подтверждается исследованиями, которые показывают, что регулярное потребление этого продукта помогает повысить уровень серотонина в организме и эффективном вылечить сезонные депрессии.