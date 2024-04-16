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Россия отстает от Запада на 100 лет, но почему-то Западу многие успехи России просто не по зубам

Россия отстает от Запада на 100 лет, но почему-то Западу многие успехи России просто не по зубам

35K прочитали Многие отечественные русофобы пытаются убедить всех вокруг, что Россия – страна отсталая, а сами россияне ни на что неспособны.

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Комментарии
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Андрей Соловьев
Всё так, но насчет &quot;триллионов квадратных метров жилья&quot; аффтор явно загнул. Видать, с арифметикой у него нелады...
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