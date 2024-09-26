В армии взялись за действовавшую много лет "ремонтную мафию". Эти люди десятилетиями наживались на госконтрактах.
Белоусов задаёт новый тренд чисток. В армии взялись за "ремонтную мафию"
Комментарии
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Михалыч
Нельзя без смены идеологии (БАБЛО - ЧЕЛОВЕК) навести порядок в МО - вся система страны чубайсовской мафией заострена на БАБЛО (бизнес, прибыль и т.п.), а не на счастье ЧЕЛОВЕКА, его профессионализм, ответственность , честь и совесть.
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1 час.
Vlad
Ну так лозунг "контроль и учет" уж 30 лет как поменяли на "бомби как можешь"!
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36 мин.
Валерий Марков
Министра надо очень охранять!!!!!Его работа связана с опасностью для жизни!!!!
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33 мин.
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