Белоусов задаёт новый тренд чисток. В армии взялись за "ремонтную мафию"

Михалыч

Нельзя без смены идеологии (БАБЛО - ЧЕЛОВЕК) навести порядок в МО - вся система страны чубайсовской мафией заострена на БАБЛО (бизнес, прибыль и т.п.), а не на счастье ЧЕЛОВЕКА, его профессионализм, ответственность , честь и совесть.