Захарова надеется, что не встретит Зеленского в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос журналистов о том, что будет делать, если случайно встретит главу киевского режима Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
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