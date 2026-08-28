Юрий Бурлачко оценил эффективность работы по повышению плодородия почв в регионе

Завершая серию публикаций на тему плодородия, Юрий Бурлачко поделился собственным видением того, насколько эффективной оказалась начатая комплексная работа по повышению уровня органического вещества в черноземах края.
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