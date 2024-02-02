Одна из самых бюджетных квартир бизнес-класса рядом с метро расположилась в Марьиной роще

Самое бюджетное жилье в столице в пешей доступности от метро стоит 7,4 миллионов рублей. При этом в бизнес-классе стоимость доступных лотов рядом с метро начинается от 9,9 млн рублей и достигает 17,7 млн рублей.
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