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Барзэл продлил безголевую серию до 16 матчей со старта сезона. У форварда «Айлендерс» 16 голевых передач

Форвард «Айлендерс» Мэтью Барзэл продлил безголевую серию до 16 матчей, у него 16 передач. Нападающий клуба с Лонг-Айленда не забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3 ОТ), но сделал результативную передачу.

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