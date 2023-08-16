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«Ман Сити» выиграл 33-й трофей – победили «Севилью» в Суперкубке Европы

«Ман Сити» выиграл 33-й трофей – победили «Севилью» в Суперкубке Европы

Команда Пепа Гвардиолы стала обладателем Суперкубка Европы, обыграв «Севилью» в серии пенальти. Всего у «Манчестер Сити» 33 трофея.

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