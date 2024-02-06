Российские хирурги провели уникальную операцию младенцу с патологией аорты

Команда специалистов Российской детской клинической больницы (РДКБ) — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России — провели уникальную операцию младенцу с редкой патологией аорты: врачи более 10 часов боролась за жизнь маленькой пациентки.