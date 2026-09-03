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МОСИНФОРМ

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Беспилотные трамваи совершили свыше 4,2 тыс. рейсов без единого нарушения ПДД с момента запуска

Беспилотные трамваи совершили свыше 4,2 тыс. рейсов без единого нарушения ПДД с момента запуска

Первый московский беспилотный трамвай уже год обслуживает пассажиров на маршруте № 10. За это время он выполнил более 4,2 тысячи рейсов, ни разу не нарушив правила дорожного движения.

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