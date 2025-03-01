Санкт-Петербург вошел в число лидеров по количеству компаний в сфере кибербезопасности

За последние пять лет в РФ количество таких организаций увеличилось на 41 процент Количество компаний, занимающихся кибербезопасностью, за последние пять лет увеличилось на 41 процент и составило 11,2 тысяч, пишет ТАСС.
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