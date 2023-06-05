Стало известно, когда повысят зарплату социальным работникам Орловской области

Повышение зарплаты бюджетникам, в том числе социальным работникам, планируется с января 2024 года. Об этом заявили в Департаменте социальной защиты.
Популярные статьи
- «Нет никакой дисциплины, попивают чай и другие напитки»: Пригожин раскритиковал обучающий центр белгородской теробороны
- Курские власти не нашли денег на ремонт разрушающегося мемориала «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны»
- Жители орловской глубинки попросили Клычкова организовать соревнования по уборке завалов на реке Ицка
Свежие комментарии