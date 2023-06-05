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Стало известно, когда повысят зарплату социальным работникам Орловской области

Стало известно, когда повысят зарплату социальным работникам Орловской области

Повышение зарплаты бюджетникам, в том числе социальным работникам, планируется с января 2024 года. Об этом заявили в Департаменте социальной защиты.

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