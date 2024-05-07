Своим умением поделись с другим.

Именно под таким девизом проходят в учреждениях общего среднего образования с 18 по 26 апреля профориентационные мероприятия, направленные на повышение привлекательности обучения по специальностям: ´Изготовление художественных изделий´, ´Технический труд и черчение´.
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