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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов опроверг приглашение в «Динамо»: «Я просто пришел на матч со «Спартаком». Я в 20‑й раз сидел на этом месте»

Черчесов опроверг приглашение в «Динамо»: «Я просто пришел на матч со «Спартаком». Я в 20‑й раз сидел на этом месте»

В воскресенье бывший тренер сборной России присутствовал на матче бело-голубых со «Спартаком» (2:0) в Мир РПЛ.

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