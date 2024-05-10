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Нетаньяху: Израиль сможет сражаться в одиночку, но разногласия с США скоро разрешатся

Нетаньяху: Израиль сможет сражаться в одиночку, но разногласия с США скоро разрешатся

Израильский премьер-министр подтвердил, что ЦАХАЛ продолжит операцию в Рафахе. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) сможет в одиночку сражаться с ХАМАС, однако, по его мнению, все разногласия с США вскоре разрешатся и союзники будут вести борьбу с боевиками с еще большим усердием.

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