Путин 11 сентября проведет переговоры с Моди

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Марафон двусторонних переговоров на полях БРИКС президент РФ Владимир Путин начнет со встречи с хозяином саммита премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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