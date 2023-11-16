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Турецкая компартия призвала парламент проголосовать за выход страны из НАТО

Турецкая компартия призвала парламент проголосовать за выход страны из НАТО

Турция должна выйти из состава НАТО, а обсуждение вступления в альянс Швеции в турецком парламенте является «постыдным».

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