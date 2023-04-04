Аргументы недели

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В Челябинске состоится всероссийская ярмарка вакансий

В Челябинске состоится всероссийская ярмарка вакансий

Здесь можно будет не только найти работу, но и спланировать дальнейшую карьеру. Все существующие службы занятости будут представлены на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России.

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